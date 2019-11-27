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Зеленський привітав Бориса Патона з 101-річчям

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Героя України, президента Національної академії наук України, академіка Бориса Патона з днем народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого дня народження та найтепліші слова глибокої шани. Все своє життя Ви присвятили улюбленій справі, невтомно працювали задля розвитку науки і на благо нашої держави, подаючи приклад унікальної працездатності й вірності обраному шляху. Ваші вражаючі наукові здобутки — безцінний внесок у вітчизняну і світову науку. Ваш світлий розум, високий професіоналізм та життєва мудрість — взірець для майбутніх поколінь”, — сказав Володимир Зеленський.

Також Президент додав, що Борис Патон — гордість української держави, і один із її символів.

“У цей святковий день від усього серця бажаю Вам, дорогий Борисе Євгеновичу, міцного здоров’я й невичерпної життєвої енергії. Нехай Ваш багатий досвід, талант, самовіддана подвижницька праця і невтомна наснага ще багато років слугують українській науці та нашій державі”, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Фінляндії запросив Зеленського в гості до Санта Клауса.

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