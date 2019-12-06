Зеленський присвоїв п’ять назв військовим підрозділам ЗСУ і вручив бойовий прапор

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 грудня, в День Збройних сил України, присвоїв назви 46-му окремому штурмовому батальйону 54-ї окремої механізованої бригади, 19-й ракетній бригаді, 201-й зенітно-ракетній бригаді, 73-му морському центру спеціального призначення та 13-му окремому, десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, передає кореспондент УНН.

Так, указом Президента України, за мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм, зразкове виконання поставлених завдань та з метою відновлення історичних традицій Національного війська щодо назв військових частин, вручити 46-му окремому штурмовому батальйону 54-ї окремої механізованої бригади бойовий прапор військової частини, та присвоїти почесне найменування "Донбас".

Бойовий прапор військової частини та стрічку з почесним найменуванням отримав від Президента командир батальйону, полковник Влащенко.

Було присвоєно 19-й ракетній бригаді почесне найменування "Свята Варвара", стрічку з найменуванням отримав командир бригади, полковник Ярошевич.

Також було присвоєно 201-й зенітно-ракетній бригаді почесне найменування імені Пилипа Орлика, стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади, полковник Петрушенко.

73-му морському центру спеціального призначення присвоїли призначення почесне найменування імені кошового атамана Антіна Головатого, стрічку з почесним найменуванням отримав командир центру, капітан першого рангу Сидоренко.

Крім того, 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади присвоїли почесне найменування імені героя України полковника Тараса Сенюка, стрічку з почесним найменуванням отримав командир батальйону, майор Заяць.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 грудня, в День Збройних сил України, прибув в зону ООС.

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