Зеленський присвоїв п’ять назв військовим підрозділам ЗСУ і вручив бойовий прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 грудня, в День Збройних сил України, присвоїв назви 46-му окремому штурмовому батальйону 54-ї окремої механізованої бригади, 19-й ракетній бригаді, 201-й зенітно-ракетній бригаді, 73-му морському центру спеціального призначення та 13-му окремому, десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, передає кореспондент УНН.
Так, указом Президента України, за мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм, зразкове виконання поставлених завдань та з метою відновлення історичних традицій Національного війська щодо назв військових частин, вручити 46-му окремому штурмовому батальйону 54-ї окремої механізованої бригади бойовий прапор військової частини, та присвоїти почесне найменування "Донбас".
Бойовий прапор військової частини та стрічку з почесним найменуванням отримав від Президента командир батальйону, полковник Влащенко.
Було присвоєно 19-й ракетній бригаді почесне найменування "Свята Варвара", стрічку з найменуванням отримав командир бригади, полковник Ярошевич.
Також було присвоєно 201-й зенітно-ракетній бригаді почесне найменування імені Пилипа Орлика, стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади, полковник Петрушенко.
73-му морському центру спеціального призначення присвоїли призначення почесне найменування імені кошового атамана Антіна Головатого, стрічку з почесним найменуванням отримав командир центру, капітан першого рангу Сидоренко.
Крім того, 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади присвоїли почесне найменування імені героя України полковника Тараса Сенюка, стрічку з почесним найменуванням отримав командир батальйону, майор Заяць.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 грудня, в День Збройних сил України, прибув в зону ООС.