Зеленский присвоил пять названий военным подразделениям ВСУ и вручил боевое знамя

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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17:12 • 104061 просмотра

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, присвоил названия 46-му отдельному штурмовому батальону 54-й отдельной механизированной бригады, 19-й ракетной бригаде, 201-й зенитно-ракетной бригаде, 73-му морскому центру специального назначения и 13-му отдельному, десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент УНН.

Так, указом Президента Украины, за мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм, образцовое выполнение поставленных задач и в целях восстановления исторических традиций Национального войска относительно названий военных частей, вручить 46-му отдельному штурмовому батальону 54-й отдельной механизированной бригады боевое знамя воинской части, и присвоить почетное звание "Донбасс".

Боевое знамя воинской части и ленту с почетным наименованием получил от Президента командир батальона, полковник Влащенко.

Было присвоено 19-й ракетной бригаде почетное наименование "Святая Варвара", ленту с наименованием получил командир бригады, полковник Ярошевич.

Также было присвоено 201-й зенитно-ракетной бригаде почетное наименование имени Пилипа Орлика, ленту с почетным наименованием получил командир бригады, полковник Петрушенко.

73-му морскому центру специального назначения присвоили назначения почетное наименование имени кошевого атамана Антона Головатого, ленту с почетным наименованием получил командир центра, капитан первого ранга Сидоренко.

Кроме того, 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады присвоили почетное наименование имени героя Украины полковника Тараса Сенюка, ленту с почетным наименованием получил командир батальона, майор Заяц.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, прибыл в зону ООС.

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