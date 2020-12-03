Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України бійцю “Айдара”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату батальйону "Айдар" Ігорю Філіпчуку, посмертно. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Президента №536/2020.
“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)”, - йдеться в указі.
Зазначимо, що Ігор Філіпчук загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим Луганської області, в зоні проведення АТО.
Нагадаємо, днями Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" посмертно.