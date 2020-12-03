Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України бійцю “Айдара”

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)”, - йдеться в указі.

Зазначимо, що Ігор Філіпчук загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим Луганської області, в зоні проведення АТО.

Нагадаємо, днями Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" посмертно.