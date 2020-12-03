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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 11546 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 43280 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 63342 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 75952 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 88784 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112371 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114124 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126206 просмотра

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Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины бойцу "Айдара"

Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины бойцу "Айдара"

Киев  •  УНН

 • 17654 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату батальона "Айдар" Игорю Филипчуку, посмертно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента №536/2020.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена" Золотая Звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - говорится в указе.

Отметим, что Игорь Филипчук погиб 14 августа 2014 года под Хрящеватым Луганской области, в зоне проведения АТО.

Напомним, на днях Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное" посмертно.

Украинские Национальные Новости

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