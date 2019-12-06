Зеленський присвоїв начальнику Генштабу звання генерал-полковника
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський присвоїв начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку звання генерал-полковника. Про це йдеться в указі Президента №890/2019 від 5 грудня, передає УНН.
"Присвоїти військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних сил України", - йдеться у тексті указу.
Також Глава держави присвоїв військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Євгену Мойсюку - командувачу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Василю Мксименку присвоєно звання генерал-майора, як і начальнику штабу - першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрію Маліновському, командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Олександру Нестеренку, начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Євгену Степаненку.