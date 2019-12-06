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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 13894 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104060 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78648 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103988 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116479 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146658 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147462 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140260 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Зеленский присвоил начальнику Генштаба генерал-полковника

Зеленский присвоил начальнику Генштаба генерал-полковника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку звание генерал-полковника. Об этом говорится в указе Президента №890/2019 от 5 декабря, передает УНН.

"Присвоить звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.

Также Глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта генерал-майору Евгению Мойсюку - командующему десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Мксименку присвоено звание генерал-майора, как и начальнику штаба - первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Малиновскому, командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Александру Нестеренко, начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко.

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