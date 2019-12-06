Зеленский присвоил начальнику Генштаба генерал-полковника

"Присвоить звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.

Также Глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта генерал-майору Евгению Мойсюку - командующему десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Мксименку присвоено звание генерал-майора, как и начальнику штаба - первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Малиновскому, командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Александру Нестеренко, начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко.