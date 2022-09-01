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Зеленський: принизливо для Європи, коли рф розглядає її як один великий бутик чи ресторан

Київ • УНН

 • 237200 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні сказав, що це принизливо для Європи, коли росіяни розглядають її просто як один великий бутик чи ресторан, передає УНН.

Зеленський: принизливо для Європи, коли рф розглядає її як один великий бутик чи ресторан

Цитата

"Вважаю, що це принизливо для Європи, коли її розглядають просто як один великий бутик чи ресторан. Європа – це територія передусім цінностей, а не примітивного споживання. І коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг чи шопінгу, для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну або для того, щоб просто мовчки перечекати аморальне падіння росії, яке відбувається саме зараз, то це абсолютно суперечить тому, заради чого Європа взагалі обʼєднувалася", - сказав він.

Європейське об’єднання, зазначив Зеленський, мало на меті підтримку миру на континенті.

"Роботу на спокійний і демократичний розвиток європейських країн. Європа не може ставати морально глухою. І ніхто з європейських лідерів не спише на наслідки Ковіду те, що гроші їм нібито не пахнуть. Бо якщо буде така глухота, якщо буде така втрата здатності розрізняти запах крові на купюрах, то не буде Європи, не буде мирної Європи. Я вдячний тим європейцям, які розуміють, що в час війни обов’язок будь-якої просто нормальної людини – боротися за те, щоб агресор програв, щоб окупація припинилася, щоб російські військові пішли з української землі", - наголосив глава держави.

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