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Зеленский: унизительно для Европы, когда россия рассматривает ее как один большой бутик или ресторан

Киев • УНН

 • 237200 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сказал, что это унизительно для Европы, когда россияне рассматривают ее как один большой бутик или ресторан, передает УНН.

Зеленский: унизительно для Европы, когда россия рассматривает ее как один большой бутик или ресторан

Цитата

"Считаю, что это унизительно для Европы, когда ее рассматривают просто как один крупный бутик или ресторан. Европа – это территория прежде всего ценностей, а не примитивного потребления. И когда граждане государства, желающего уничтожить европейские ценности, используют Европу для своих развлечений или шопинга, для отдыха любовниц, пока сами работают на войну или для того, чтобы просто молча переждать аморальное падение россии, которое происходит именно сейчас, это абсолютно противоречит тому, ради чего Европа вообще объединялась", - сказал он.

Европейское объединение, отметил Зеленский, имело цель поддержания мира на континенте.

"Работу на спокойное и демократическое развитие европейских стран. Европа не может становиться морально глухой. И никто из европейских лидеров не спишет на последствия Ковида то, что деньги им якобы не пахнут. Ибо если будет такая глухота, если будет такая потеря способности различать запах крови на купюрах, то не будет Европы, не будет мирной Европы. Я благодарен тем европейцам, которые понимают, что во время войны обязанность любого простого человека – бороться за то, чтобы агрессор проиграл, чтобы оккупация прекратилась, чтобы российские военные ушли с украинской земли", - подчеркнул глава государства.

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