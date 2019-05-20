Зеленський прибув в Адміністрацію Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув в Адміністрацію Президента для двосторонніх зустрічей з представниками іноземних делегацій, передає кореспондент УНН.
Так, Зеленський вперше зайшов в Адміністрацію Президента як чинний Президент. Там у нього заплановано проведення двосторонніх зустрічей з представниками іноземних делегацій.
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, Зеленський вступив на посаду Президента України.
Як повідомляв УНН, сьогодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський повідомив, що розпускає Верховну Раду та призначає дострокові парламентські вибори. Зеленський дав парламенту два місяці на ухвалення ряду законів, зокрема, Виборчого кодексу та статті про незаконне збагачення.
Ймовірна дата проведення парламентських виборів 14 липня поточного року.