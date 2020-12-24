Зеленський прибув на Запоріжжя

"Глава держави ознайомиться з роботою місцевих підприємств та візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів у місті Запоріжжі. Володимир Зеленський також ознайомиться з результатами та перспективами реалізації програми "Велике будівництво" у Запорізькій області та Національної програми відновлення мостів на 2020-2025 роки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський продовжив на рік "особливий статус" Донбасу.