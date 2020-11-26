Зеленський прибув на Дніпропетровщину

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області. У Дніпрі Глава держави візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим. Також Володимир Зеленський огляне об’єкти, які зводять у межах програми "Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський візьме участь у церемонії прощання з гендиректором КБ “Південне”.

Нагадаємо, раніше Зеленський подолав коронавірус.