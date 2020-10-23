Зеленський повинен буде зробити вибір між Заходом і Москвою - експосол США

“У Володимира Зеленського є вибір: або слідувати у фарватері Кремля, або робити все, щоб його підтримав Захід. І цей вибір йому не уникнути”, — наголосив дипломат.

Він зазначив, що попри проблеми, які були у стосунках між Україною і США, ситуація стабілізується, а стосунки поліпшаться.

“Правда полягає в тому, що те, що ми робили з липня 2019 року до березня 2020 року — це було застосування політичного впливу та геополітичних інструментів у наших власних інтересах, і це дало президенту Зеленському причину казати: „Чому ми маємо слухати Захід? Що вони для нас зробили?“. І це дуже недобре, це сумно”, — зазначив Джон Гербст.

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Він висловив думку, що політика США щодо України не зміниться незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у листопаді.

“Протягом свого першого терміну Трамп зробив дві речі, які погано узгоджуються одна з одною. З одного боку, він розширював санкції щодо Росії та надав Україні летальну зброю, з іншого — намагався затягти Зеленського у внутрішньополітичні процеси в США. Це зашкодило обом”, — повідомив директор Центру Євразії Атлантичної ради.

“Мені здається, що з того часу політика більш-менш стабілізувалася, і у випадку, якщо Трамп залишиться в офісі на другий термін, політика щодо України буде незмінною. У випадку перемоги Байдена — в США буде президент, який ефективніше застосовуватиме таку політику”, — підсумував Джон Гербст.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб Україна була не просто членом Європейського Союзу, а повноправним членом Європейського Союзу.

За його словами, ментально українці — це є європейці.