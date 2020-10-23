Зеленский должен будет сделать выбор между Западом и Москвой - экс-посол США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский может либо следовать в фарватере Кремля, или делать все для получения поддержки со стороны Запада. Об этом заявил посол США в Украине в 2003-06 годах, директор Центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст во время Специального Киевского форума 2020 в пятницу, 23 октября, передает УНН.
"У Владимира Зеленского есть выбор: либо следовать в фарватере Кремля, или делать все, чтобы его поддержал Запад. И этого выбора ему не избежать", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что несмотря на проблемы, которые были в отношениях между Украиной и США, ситуация стабилизируется, а отношения улучшатся.
"Правда заключается в том, что то, что мы делали с июля 2019 по март 2020 года - это было применение политического влияния и геополитических инструментов в наших собственных интересах, и это дало президенту Зеленскому причину говорить: "Почему мы должны слушать Запад? Что они для нас сделали?". И это очень плохо, это грустно", - отметил Джон Хербст.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым - Волкер
Он высказал мнение, что политика США в отношении Украины не изменится независимо от того, кто победит на президентских выборах в ноябре.
"В течение своего первого срока Трамп сделал две вещи, которые плохо согласуются друг с другом. С одной стороны, он расширял санкции в отношении России и предоставил Украине летальное оружие, с другой - пытался затянуть Зеленского во внутриполитические процессы в США. Это помешало обоим", - сообщил директор Центра Евразии Атлантического совета.
"Мне кажется, что с тех пор политика более или менее стабилизировалась, и в случае, если Трамп останется в офисе на второй срок, политика в отношении Украины будет неизменной. В случае победы Байдена - в США будет президент, который эффективнее будет применять такую политику", - подытожил Джон Хербст.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Украина была не просто членом Европейского Союза, а полноправным членом Европейского Союза.
По его словам, ментально украинцы - это европейцы.