Зеленський повідомив про готовність Кримської платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив про готовність Кримської платформи. Про це інформує УНН.
Цитата
“Вже повністю готові до другого саміту Кримської платформи. Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж торік, – і за складом учасників, і за тематикою обговорень. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи – завтра озвучимо всі деталі“, – сказав Зеленський.
Додамо
Міністр МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що близько 60 країн та міжнародних організацій підтвердили участь в другому онлайн-саміті Міжнародної Кримської платформи. Також свою участь в онлайн-саміті підтвердив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери Німеччини, Канади та Японії.
23 серпня 2021 року у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій росію вперше на міжнародному рівні було визнано державою-окупантом.
Другий саміт Кримської платформи, в онлайн-форматі, відбудеться сьогодні 23 серпня.