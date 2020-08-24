Зеленський повідомив, коли в Україні відбудеться великий військовий парад

“Наша військова техніка сьогодні на сході, і я впевнений що саме так і має бути, бо танки, бронетранспортери, літаки — це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках. Техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна”, — сказав Президент.

З його слів, тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію.

“А парад у нас обов’язково буде в майбутньому - парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей, і всі наші території. Коли на нашій землі буде сталий мир, ми зробимо великий парад усі наших військ та техніки, парад після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її мир та незалежність”, — додав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський про перемир’я: українці на сході чують тишу