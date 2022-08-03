Зеленський: потрібно, щоб ЄС якнайшвидше заповнив паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти рф

Цитата

"Маємо й чергові рішення щодо посилення санкцій проти росії за війну – Сполучені Штати й Канада розширили перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовані обмеження. Це правильний шлях, і потрібно, щоб Євросоюз якнайшвидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти держави-терориста. Будемо працювати над цим найближчими тижнями", - сказав він.

Нагадаємо

Мінфін США розширив санкції проти росії та включив до списків Аліну Кабаєву, кілька російських олігархів, а також "голів" кількох окупованих українських міст, призначених на ці посади владою рф.