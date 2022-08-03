Зеленский: нужно, чтобы ЕС как можно быстрее заполнил паузу, приняв новый пакет санкций против рф

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"Имеем и очередные решения по усилению санкций против россии за войну – Соединенные Штаты и Канада расширили перечень физических и юридических лиц, против которых применены ограничения. Это правильный путь, и нужно, чтобы Евросоюз как можно быстрее заполнил санкционную паузу, приняв новый пакет санкций против государства-террориста. Будем работать над этим в ближайшие недели", - сказал он.

Напомним

Минфин США расширил санкции против россии и включил в списки Алину Кабаеву, несколько российских олигархов, а также "голов" нескольких оккупированных украинских городов, назначенных на эти должности властями рф.