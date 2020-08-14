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Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Лівану

Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Лівану

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Лівану, де нещодавно стався вибух у порту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці" № 319/2020", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.

Наголошується, що згідно з указом, Кабінет Міністрів України повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.

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