Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Лівану

"Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про надання гуманітарної допомоги Ліванській Республіці" № 319/2020", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що документ передбачає, що Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків надзвичайної ситуації через вибух у порту міста Бейрута.

Наголошується, що згідно з указом, Кабінет Міністрів України повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.