Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Ливану

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 93610 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103811 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129571 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108960 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129155 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101698 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102439 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104234 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101992 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101522 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Ливану

Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Ливану

Киев  •  УНН

 • 15560 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Ливану, где недавно произошел взрыв в порту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике" № 319/2020", - говорится в сообщении.

Сообщается, что документ предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрута.

Отмечается, что согласно указу, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискована партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.

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