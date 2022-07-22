Зеленський порівняв путіна з "пітоном", а росію з "кашалотом"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський порівняв російського диктатора володимира путіна "з пітоном, який хотів проковтнути Україну, але тепер ризикує бути розірваним". Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає УНН.
Президент України прокоментував звинувачення путіна в тому, що Україна не хоче дипломатичних переговорів.
Цитата
"Це кашалот, який проковтнув два регіони і тепер каже: заморозьте конфлікт", – сказав Зеленський, порівнявши росію з найбільшим зубатим китом.
Деталі
"Потім відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозьте конфлікт. І це продовжуватиметься все далі й далі. Сто відсотків", - розповів Зеленський.
Зеленський заявив, що путін сильно недооцінив Україну.
"Він відкрив рота, як пітон, і подумав, що ми ще один зайчик. Але ми не зайчики, і виявилося, що він не може нас проковтнути — і насправді ризикує бути розірваним", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення мирних переговорів з росією можливе лише після її поразки на полі битви.