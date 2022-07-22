Зеленский сравнил путина с "питоном", а россию с "кашалотом"

Президент Украины прокомментировал обвинение путина в том, что Украина не хочет дипломатических переговоров.

Цитата

"Это кашалот, проглотивший два региона и теперь говорящий: заморозьте конфликт", – сказал Зеленский, сравнив россию с самым большим зубастым китом.

Детали

"Потом отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозьте конфликт. И это будет продолжаться все дальше и дальше. Сто процентов", - рассказал Зеленский.

Зеленский заявил, что путин сильно недооценил Украину.

"Он открыл рот, как питон, и подумал, что мы еще один зайчик. Но мы не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить — и действительно рискует быть разорванным", - отметил Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление мирных переговоров с россией возможно только после ее поражения на поле битвы.