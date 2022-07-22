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Зеленский сравнил путина с "питоном", а россию с "кашалотом"

Зеленский сравнил путина с "питоном", а россию с "кашалотом"

Киев • УНН

 • 129632 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского диктатора владимира "путина с питоном, который хотел проглотить Украину, но теперь рискует быть разорванным". Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает УНН.

Президент Украины прокомментировал обвинение путина в том, что Украина не хочет дипломатических переговоров.

Цитата

"Это кашалот, проглотивший два региона и теперь говорящий: заморозьте конфликт", – сказал Зеленский, сравнив россию с самым большим зубастым китом.

Детали

"Потом отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозьте конфликт. И это будет продолжаться все дальше и дальше. Сто процентов", - рассказал Зеленский.

Зеленский заявил, что путин сильно недооценил Украину.

"Он открыл рот, как питон, и подумал, что мы еще один зайчик. Но мы не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить — и действительно рискует быть разорванным", - отметил Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление мирных переговоров с россией возможно только после ее поражения на поле битвы.

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