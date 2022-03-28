Зеленський: попереду – новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У своєму черговому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що попереду тиждень очікується дуже насичений, тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках, згадуючи про чергові переговори в Туреччині. Про це повідомляє УНН.
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"Попереду – і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Реально. Без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимося на результат.
Наші пріоритети на переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в нашій рідній державі", - повідомив Глава держави.
Деталі
Володимир Зеленський додав, що буде працювати над новими санкціями проти росії.
"Звичайно, будемо працювати на тижні й заради нових санкцій проти Російської Федерації, проти агресії, які потрібні доти, доки російські війська залишаються на території України", - повідомив Президент.
Нагадаємо
Наступний раунд перемовин між Україною та росією відбудеться 28-30 березня в Туреччині.