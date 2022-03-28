Зеленский: впереди-новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В своем очередном видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что впереди неделя ожидается очень насыщенная, поэтому никому не удастся скрыть украинский интерес где-то в политических кабинетах или в бюрократических лазейках, вспоминая об очередных переговорах в Турции. Об этом сообщает УНН.
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"Впереди - и новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затяжки. Как мне доложили, есть возможность и потребность очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат.
Наши приоритеты на переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства-обязательны. Очевидна и наша цель-мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в нашем родном государстве", - сообщил Глава государства.
Детали
Владимир Зеленский добавил, что будет работать над новыми санкциями против россии.
"Конечно, будем работать на недели и ради новых санкций против Российской Федерации, против агрессии, которые нужны до тех пор, пока российские войска остаются на территории Украины", - сообщил Президент.
Напомним
Следующий раунд переговоров между Украиной и россией состоится 28-30 марта в Турции.