Зеленський польською привітав поляків з днем Збройних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський польською мовою привітав поляків з Днем Збройних сил Республіки Польща та додав, що Польща та Україна обов’язково разом відсвяткує спільну перемогу у битві за свободу й за спільне європейське майбутнє, яка відбувається зараз. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення Зеленського.
Цитата
«Дорогі друзі, союзники, брати! Це честь для лідера будь-якої держави – мати змогу звернутися саме так до польського народу. І я пишаюся, що таке звернення звучить найбільш обґрунтовано саме від української держави. Наші народи пройшли великий шлях і нарешті досягли історично найбільшої згоди з головного питання для українців і поляків. Це питання про свободу», - сказав Зеленський польською.
Деталі
Він зазначив, що тільки разом Україна та Польща зможе захистити незалежність держав – на покоління вперед.
«І ми справді разом – як друзі, союзники та брати. Разом боремося. І обов’язково разом відсвяткуємо нашу й вашу перемогу у битві за свободу й за наше спільне європейське майбутнє, яка відбувається зараз за нашого життя. Я дякую вам за історичну підтримку! Щиро вітаю з Днем Збройних сил Республіки Польща! І від усієї душі бажаю одного – якнайшвидшої перемоги. Слава Польщі! Слава Україні!» - наголосив Зеленський.
Доповнення
Сьогодні у Польщі святкують День Збройних сил – свято Війська Польського. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний польською мовою привітав побратимів із професійним святом.
Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять солдатів Української Народної Республіки, які разом із солдатами Війська Польського воювали проти більшовиків за свободу України та Польщі в 1918-1920 роках.