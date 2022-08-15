Зеленский на польском поздравил поляков с днем Вооруженных сил

Цитата

«Дорогие друзья, союзники, братья! Это честь для лидера любого государства – иметь возможность обратиться именно так к польскому народу. И я горжусь, что такое обращение звучит наиболее обоснованно именно от украинского государства. Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе», - сказал Зеленский на польском.

Детали

Он отметил, что только вместе Украина и Польша сможет защитить независимость государств – на поколение вперед.

«И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья. Вместе боремся. И обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и за наше общее европейское будущее, которое происходит сейчас при нашей жизни. Я благодарю вас за историческую поддержку! Поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша! И от всей души желаю одного – скорейшей победы. Слава Польше! Слава Украине!» – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Сегодня в Польше празднуют День Вооруженных Сил – праздник Войска Польского. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на польском языке поздравил собратьев с профессиональным праздником.

Президент Польши Анджей Дуда почтил память солдат Украинской Народной Республики, которые вместе с солдатами Войска Польского воевали против большевиков за свободу Украины и Польши в 1918-1920 годах.