Зеленський поділився відео з робочої поїздки на Харківщину

"Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною. Свого часу Павло Тичина питав: "Харків, Харків, де твоє обличчя?". Так от, переконаний – уже за кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішим, ще більш вольовим і ще щасливішим", - написав Зеленський.

Як повідомлялося раніше в УНН, раніше Зеленський поділився відео з робочої поїздки на Дніпропетровщину.