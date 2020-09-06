Зеленский поделился видео из рабочей поездки в Харьковскую область

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной. В свое время Павел Тычина спрашивал: "Харьков, Харьков, где твое лицо?". Так вот, убежден - уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковской области будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - написал Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, ранее Зеленский поделился видео из рабочей поездки в Днепропетровскую область.