Зеленський планує виступити на 75-ій сесії Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Виступ Президента України Володимира Зеленського на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН планується. Інформацію про це УНН повідомили у Представництві України при організації.
“Виступ нашого Президента планується”, — повідомили у представництві.
Нагадаємо, ювілейна 75-а сесія Генасамблеї ООН розпочнеться 22 вересня.
Дебати високого рівня заплановані на 22, 26 та 29 вересня. Зустріч на високому рівні, присвячена 75-й річниці Генасамблеї, запланована на 21 вересня.
Окремо очікується проведення саміту щодо біорізноманіття, а також зустріч щодо становища жінок, святкування Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.
Під час дебатів високого рівня очікуються виступи 121 лідера держав, 54 глав урядів, 16 міністрів закордонних справ, віце-прем’єра, віце-президента та двох тимчасово повіренних.
Стало відомо, що серед цих представників держав заплановано і виступ президента Росії Володимира Путіна, який востаннє виступав на Генасамблеї 5 років тому.
Нагадаємо, Україна заплатить близько 1,7 млн дол. до бюджету ООН на 2020 рік.