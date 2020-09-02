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Зеленский планирует выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Киев • УНН

 • 31307 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Выступление Президента Украины Владимира Зеленского на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируется. Информацию об этом сообщили УНН в Представительстве Украины при организации.

Зеленский планирует выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН

"Выступление нашего Президента планируется", - сообщили в представительстве.

Напомним, юбилейная 75-я сессия Генассамблеи ООН начнется 22 сентября.

Дебаты высокого уровня запланированы на 22, 26 и 29 сентября. Встреча на высоком уровне, посвященная 75-й годовщине Генассамблеи, запланирована на 21 сентября.

Отдельно ожидается проведение саммита по биоразнообразию, а также встреча по положению женщин, празднование Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Во время дебатов высокого уровня ожидаются выступления 121 лидера государств, 54 глав правительств, 16 министров иностранных дел, вице-премьера, вице-президента и двух временно поверенных.

Стало известно, что среди этих представителей государств запланировано и выступление президента России Владимира Путина, который в последний раз выступал на Генассамблее 5 лет назад.

Напомним, Украина заплатит около 1,7 млн долл. в бюджет ООН на 2020 год.

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