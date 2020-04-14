Зеленський: пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в 20-х числах квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В України попереду ключовий визначальний період епідемії коронавірусу, а саме -20-ті числа квітня. Тому важливо на Великдень залишатись вдома. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
За словами Зеленського, в останні дні можна відзначити певну стабілізацію, різкого стрибка не сталося і завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції.
"Але розслаблятися зарано, і дуже небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли чи проходять пік епідемії, то в України попереду ключовий визначальний період, а саме - 20-ті числа квітня. Саме тому так важливо на Великдень кожному українцю залишатись вдома", - наголосив Зеленський.
Як раніше повідомляв УНН, днями до України прилетить 3 літаки з засобами індивідуального захисту та медичним обладнанням. Наступного тижня очікують ще 8 літаків.