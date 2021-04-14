Зеленський підписав закони, що посилюють відповідальність за порушення правил пожежної безпеки

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"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки" № 1366-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року з ініціативи Кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Додамо, що документом пропонується встановити мінімальний штраф за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 175 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) та 188-8 (Невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку) Кодексу України про адміністративні правопорушення, у розмірі 510 грн, а максимальний – 8500 грн, що, своєю чергою, становить 5,7 % та 95,4 % показника середньої заробітної плати, установленого в серпні 2019 року (8909 грн) відповідно (похибка до 5 %).

Крім того, за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, які спричинили аварії та заподіяли шкоду здоров'ю людей або пошкодили майно, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також в ОПУ повідомили, що Глава держави підписав взаємопов'язаний Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки" № 1367-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня.

"Цей документ доповнює попередній та встановлює адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки", - зазначається в повідомленні.

Так, створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов'язаній з проведенням перевірок, каратиметься штрафом на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроект № 4157, що посилює відповідальність за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки.



На початку березня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, йдеться про підвищення штрафів.

Так, зростають розміри штрафів за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті; за порушення вимог пожежної безпеки, а також за використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; за початок роботи новоутворених підприємств без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Крім того, збільшуються штрафи за невиконання законних вимог представників центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.