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Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение правил пожарной безопасности

Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение правил пожарной безопасности

Киев  •  УНН

 • 19393 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности" № 1366-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе Кабинета министров" , - говорится в сообщении.

Детали

Добавим, что документом предлагается установить минимальный штраф за административные правонарушения, предусмотренные статьями 175 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и 188-8 (Невыполнение предписаний и постановлений должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о пожарной и техногенной безопасности) Кодекса Украины об административных правонарушениях, в размере 510 грн, а максимальный - 8500 грн, что в свою очередь, составляет 5,7% и 95,4% показателя средней заработной платы, установленного в августе 2019 года (8909 грн) соответственно (погрешность до 5%).

Кроме того, за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, повлекших аварии и причинивших вред здоровью людей или повредивших имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Также в ОПУ сообщили, что Глава государства подписал взаимосвязанный Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" № 1367-ІХ, который парламент принял 30 марта.

"Этот документ дополняет предыдущий и устанавливает административную ответственность за воспрепятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности", - отмечается в сообщении.

Так, создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок, будет караться штрафом на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект № 4157, усиливающий ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности.

В начале марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, речь идет о повышении штрафов.

Так, растут размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте за нарушение требований пожарной безопасности, а также за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению; за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, увеличиваются штрафы за невыполнение законных требований представителей центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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