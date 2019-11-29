Зеленський підписав закон щодо нової шкали військових звань в ЗСУ за стандартами НАТО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби), що вносить зміни до статутів ЗСУ і низки законів, що регулюють порядок виконання військового обов'язку громадянами, а також запроваджує нову систему військових звань. Відповідна інформація зазначена на сайті ВРУ, передає УНН

"29 листопада 2019 року. Повернуто із підписом від Президента", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ухваленого закону, у ЗСУ скасовуються військові звання "прапорщик, старший прапорщик" (мічман, старший мічман) і запроваджуються нові звання "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "майстер-сержант" і "головний майстер-сержант" (корабельні - "старший майстер-старшина", "головний майстер-старшина"). Також передбачається поділ сержантів та старшин на молодший і старший склади.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначено, що нові положення вносять зміни до статутів Збройних сил України та закони "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про військову службу правопорядку у Збройних силах України".

"Прийняття Закону дасть змогу вдосконалити порядок виконання військового обов’язку громадянами України, реалізувати запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентної колонки "NATO Code" згідно STNAG 2116, підвищити роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням, створить додаткові мотиваційні чинники щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом та сприятиме переходу Збройних Сил України на професійну основу, за зразком армій західноєвропейського зразка", - йдеться у роз'ясненні.

Як повідомлялося раніше, Зеленський затвердив положення про проходження служби у військовому резерві ДПСУ.

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