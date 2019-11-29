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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108892 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100793 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Зеленский подписал закон о новой шкале воинских званий в ВСУ по стандартам НАТО

Зеленский подписал закон о новой шкале воинских званий в ВСУ по стандартам НАТО

Киев  •  УНН

 • 40447 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы), вносящий изменения в уставы ВСУ и ряда законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами, а также вводит новую систему воинских званий. Соответствующая информация указана на сайте ВРУ, передает УНН.

"29 ноября 2019 года. Возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении.

Согласно принятому закону, в ВСУ отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант"(корабельные - "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Также предполагается разделение сержантов и старшин на младший и старший составы.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что новые положения вносят изменения в уставы Вооруженных сил Украины и законы "О воинской обязанности и военной службе", "О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины".

"Принятие Закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" по STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создать дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украина военной службы по контракту и способствовать переходу Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца", - говорится в разъяснении.

Как сообщалось ранее, Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве ГПСУ.

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