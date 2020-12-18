Зеленський підписав закон щодо ефективності закупівель у спортивній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ефективної підготовки та участі українських збірних у міжнародних змаганнях. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту" №1026-IX, який Верховна Рада підтримала 2 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що цей документ дасть змогу своєчасно, у повному обсязі та ефективно забезпечувати проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, а також участь національних збірних команд України з видів спорту у змаганнях міжнародного значення.
"Так, згідно із законом, без використання електронної системи закупівель здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення заходів з фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту у міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 3075 про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
Як повідомлялося, 1 вересня нардепи ухвалили законопроект № 3075 у першому читанні. Ним дозволяється купувати спортивні товари чи послуги у сумі понад 50 тис. грн без спрощених процедур закупівлі.