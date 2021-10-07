Зеленський підписав закон про запобігання антисемітизму

Деталі

Так, антисемітизм в законі визначено, як певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв.

Відповідно до закону, особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй внаслідок антисемітизму, його проявів, у порядку, визначеному законодавством України.



Документ має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Як зазначають в Офісі Глави держави, імплементація закону “сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві”.



Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Додамо

22 серпня Верховною Радою було прийнято Закон “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні”.



Документ з метою протидії та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні на законодавчому рівні визначено поняття “антисемітизм”, його основні прояви, встановлено заборону антисемітизму, його проявів та відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.