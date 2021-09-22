Ухвалено закон про запобігання антисемітизму

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“За” проголосували 283 народні депутати.

Законом з метою протидії та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні на законодавчому рівні визначено поняття “антисемітизм”, його основні прояви, встановлено заборону антисемітизму, його проявів та відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

Антисемітизм в законі визначено, як певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв.

Відповідно до закону, особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй внаслідок антисемітизму, його проявів, у порядку, визначеному законодавством України.

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