Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану

Цитата

"Повернуто з підписом від Президента", - йдеться у картці закону на сайті ВР.

Додамо

Законом вносяться зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якими встановлюється, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Також до другого читання уточнено, що військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, але за умови одночасної відсутності не більше 30 % загальної чисельності захисників певної категорії відповідного підрозділу, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відпустки для військових під час воєнного стану: що зміниться