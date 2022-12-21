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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану

Київ • УНН

 • 483287 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану, передає УНН.

Цитата

"Повернуто з підписом від Президента", - йдеться у картці закону на сайті ВР.

Додамо

Законом вносяться зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якими встановлюється, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Також до другого читання уточнено, що військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, але за умови одночасної відсутності не більше 30 % загальної чисельності захисників певної категорії відповідного підрозділу, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відпустки для військових під час воєнного стану: що зміниться

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