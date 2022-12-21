Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения

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"Возвращен с подписью от Президента", - говорится в карточке закона на сайте ВР.

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Законом вносятся изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которыми устанавливается, что в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Также ко второму чтению уточнено, что военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, но при одновременном отсутствии не более 30% общей численности защитников определенной категории соответствующего подразделения, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

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