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Президент підписав закон про річковий транспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внутрішній водний транспорт". Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу ОПУ.

Президент підписав закон про річковий транспорт

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внутрішній водний транспорт" № 1054-ІХ, який парламент ухвалив третього грудня 2020 року. Документ визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема, встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства. Унормовується питання майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Також закон імплементує основні вимоги директив та регламентів Європейського Союзу згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

"В Україні лише 1% вантажних перевезень здійснювався річками, хоча це найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів у світі. Після набрання чинності цим законом у нашій державі з’явиться конкурентний ринок річкових перевезень вантажів. За підрахунками Міністерства інфраструктури, це дасть змогу збільшити вантажопотік до 30 млн т на рік та створити економічний ефект для держави в обсязі близько 13-16 млрд грн щороку. Крім того, збільшення вантажних перевезень річкою допоможе вберегти від руйнування автошляхи та заощадити державні кошти на ремонті дорожнього покриття", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що таким чином, реалізація норм цього закону сприятиме розвитку берегової інфраструктури українських річок, покращенню стану річкового господарства, розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні з техніко-юридичними правками законопроект №1182-1-д про внутрішній водний транспорт. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України.

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