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Президент подписал закон о речном транспорте

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внутреннем водном транспорте". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Президент подписал закон о речном транспорте

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внутреннем водном транспорте" № 1054-ІХ, который парламент принял третьего декабря 2020 года. Документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС.

"В Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся реками, хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов. По подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд грн ежегодно. Кроме того, увеличение грузовых перевозок по реке поможет уберечь от разрушения автодороги и сэкономить государственные средства на ремонте дорожного покрытия", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что таким образом, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт и тому подобное.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении с технико-юридическими правками законопроект №1182-1-д о внутреннем водном транспорте. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины.

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