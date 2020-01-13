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Зеленський підписав закон про підтримку “Пласту”

Зеленський підписав закон про підтримку “Пласту”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент підписав закон про визнання та підтримку пластового руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон „Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху“ № 385-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2019 року з урахуванням пропозицій Глави держави”, — йдеться в повідомленні.

Так, документ визнає історичний внесок пластового руху в освіту дітей і молоді, здобуття та становлення української державності й створює засади державної політики щодо сприяння розвитку пластового, скаутського руху.

“Згідно із законом, місія пластового, скаутського руху полягає у вихованні дітей та молоді на основі системи цінностей, що відображається у пластовій присязі, скаутській обіцянці, пластовому та скаутському законах, спрямованих на те, щоб зробити світ кращим, таким, у якому люди реалізують себе як особистості та відіграють конструктивну роль у суспільстві”, — зазначається в повідомленні.

Також, документ надає можливість залучити пластові та скаутські громадські організації до розробки реалізації державних і місцевих програм. Крім того, пластові та скаутські громадські організації зможуть отримувати від держави матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку.

Серед іншого центральні органи виконавчої влади сприятимуть створенню за кордоном інфраструктури пластового та скаутського руху. На її базі мають вивчати або здійснювати освіту та виховання українською мовою.

“Водночас втручання органів державної влади та місцевого самоврядування в діяльність скаутських громадських об’єднань не допускається, крім випадків, передбачених законодавством”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Рада офіційно визнала скаутську організацію “Пласт”.

Українські Національні Новини

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