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Зеленский подписал закон о поддержке "Пласта"

Зеленский подписал закон о поддержке "Пласта"

Киев  •  УНН

 • 7353 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент подписал закон о признании и поддержание пластового движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О признании пластового движения и особенности государственной поддержки пластового, скаутского движения" № 385-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2019 года с учетом предложений главы государства", - говорится в сообщении.

Так, документ признает исторический вклад пластового движения в образование детей и молодежи, получение и становления украинской государственности и создает основы государственной политики по содействию развитию пластового, скаутского движения.

"Согласно закону, миссия пластового, скаутского движения заключается в воспитании детей и молодежи на основе системы ценностей, отражается в пластовой присяге, скаутском обещании, пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе", - отмечается в сообщении.

Также, документ дает возможность привлечь пластовые и скаутские общественные организации к разработке реализации государственных и местных программ. Кроме того, пластовые и скаутские общественные организации смогут получать от государства материальную, информационную и консультационную поддержку.

Среди прочего центральные органы исполнительной власти будут способствовать созданию за рубежом инфраструктуры пластового и скаутского движения. На ее базе должны изучать или осуществлять образование и воспитание на украинском языке.

"Вместе с тем вмешательства органов государственной власти и местного самоуправления в деятельность скаутских общественных объединений не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, Рада официально признала скаутской организации "Пласт".

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