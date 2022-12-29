Зеленський підписав закон про медіа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про медіа". Як зазначають у ВР, документ є черговим кроком на шляху до вступу України в Європейський Союз, передає УНН.
Цитата
"Повернуто з підписом від Президента 29 грудня 2022 року", - йдеться в картці законопроєкту.
Деталі
Закон "Про медіа" визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.
Зокрема, він впроваджує у законодавче поле поняття "держава-агресор", "європейська студія-виробник", "європейський продукт" та інші. Також впроваджено поняття "онлайн-медіа", що передбачає їх добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме ЗМІ законодавчий захист.
Варто додати, що закон "Про медіа" отримав чимало критичних відгуків від представників українських ЗМІ.
Нагадаємо
13 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про медіа. "За" проголосувало 299 нардепів.