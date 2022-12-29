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Зеленский подписал закон о медиа

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа". Как отмечают в ВР, документ является очередным шагом на пути к вступлению Украины в Европейский Союз, передает УНН.

Цитата

"Возвращен с подписью от Президента 29 декабря 2022 года", - говорится в карточке законопроекта.

Детали

Закон "О медиа" определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере. 

В частности, он внедряет в законодательное поле понятия "государство-агрессор", "европейская студия-производитель", "европейский продукт" и другие. Также внедрено понятие "онлайн-медиа", предусматривающее их добровольную регистрацию, гарантирующую СМИ законодательную защиту.

Стоит добавить, что закон о медиа получил немало критических отзывов от представителей украинских СМИ.

Напомним

13 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о медиа. "За" проголосовало 299 нардепов.

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