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Зеленський підписав указ щодо присвоєння почесних найменувань військовим частинам Сухопутних військ ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №168/2020 "Про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Сухопутних військ Збройних сил України". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський підписав указ щодо присвоєння почесних найменувань військовим частинам Сухопутних військ ЗСУ

"З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, а також з нагоди Дня піхоти постановляю…

Присвоїти військовим частинам Сухопутних військ Збройних Сил України:

- 53 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України - почесне найменування "імені князя Володимира Мономаха" та надалі іменувати її - 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха Сухопутних військ Збройних Сил України;

- 54 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України - почесне найменування "імені гетьмана Івана Мазепи" та надалі іменувати її - 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи Сухопутних військ Збройних Сил України;

- 59 окремій мотопіхотній бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України - почесне найменування "імені Якова Гандзюка" та надалі іменувати її - 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” № 554-ІХ, що передбачає створення геокадастру і дасть змогу сформувати сучасну систему доступу українців до цих даних.

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