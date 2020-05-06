Зеленский подписал указ о присвоении почетных наименований военным частям Сухопутных войск ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №168/2020 "О присвоении почетных наименований военным частям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"С целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, несмотря на образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, а также по случаю Дня пехоты постановляю...
Присвоить военным частям Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины:
- 53 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени князя Владимира Мономаха" и в дальнейшем именовать ее - 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
- 54 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени гетмана Ивана Мазепы" и в дальнейшем именовать ее - 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
- 59 отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени Якова Гандзюка" и в дальнейшем именовать ее - 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ", - говорится в тексте указа.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-ІХ, который предусматривает создание Геокадастра и позволит сформировать современную систему доступа украинцам к этим данным.