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Зеленський переміг у Верховному суді

Зеленський переміг у Верховному суді

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні, 25 лютого, Верховний Суд відмовив у задоволенні позову кандидата в Президенти України, журналістки Юлії Литвиненко до кандидата в Президенти України Володимира Зеленського та телеканалу 1+1, повідомляє УНН. 

Юлія Литвиненко вимагала визнати протиправною передвиборною агітацією дії Володимира Зеленського щодо участі в якості ведучого телепередачі “Ліга Сміху”, що транслювалася 15 лютого на телеканалі 1+1.

Крім того, журналістка просила суд встановити факт порушення фінансування виборчої кампанії Володимира Зеленського. Верховний Суд визнав позов безпідставним та відмовив у його задоволенні в повному обсязі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні почала діяти інформаційно-аналітична система “Вибори-2019”

Як повідомляв УНН, у бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища кандидатів.

Українські Національні Новини

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