Зеленский победил в Верховном суде

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 52534 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122468 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124705 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125860 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123266 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155987 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117572 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141322 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145208 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130509 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Зеленский победил в Верховном суде

Зеленский победил в Верховном суде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сейчас, 25 февраля, Верховный Суд отказал в удовлетворении иска кандидата в Президенты Украины, журналистки Юлии Литвиненко к кандидату в Президенты Украины Владимиру Зеленскому и телеканалу 1+1, сообщает УНН.

Юлия Литвиненко требовала признать противоправной предвыборной агитацией действия Владимира Зеленского по участию в качестве ведущего телепередачи "Лига Смеха", которая транслировалась 15 февраля на телеканале 1+1.

Кроме того, журналистка просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского. Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начала действовать информационно-аналитическая система "Выборы-2019"

Как сообщал УНН, в бюллетене 31 марта 2019 украинцы увидят 44 фамилии кандидатов.

Украинские Национальные Новости

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