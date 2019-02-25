Зеленский победил в Верховном суде

Юлия Литвиненко требовала признать противоправной предвыборной агитацией действия Владимира Зеленского по участию в качестве ведущего телепередачи "Лига Смеха", которая транслировалась 15 февраля на телеканале 1+1.

Кроме того, журналистка просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского. Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме.

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Как сообщал УНН, в бюллетене 31 марта 2019 украинцы увидят 44 фамилии кандидатов.